Канье Уэст официально стал долларовым миллиардером

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Издание Forbes официально Издание Forbes официально признало американского рэпера и создателя популярной линии кроссовок Канье Уэста долларовым миллиардером.

Ранее он долгое время возмущался, почему самый авторитетный финансовый журнал в мире отказывался признавать это и даже обвинял редакцию в расовой дискриминации.

Но он не сдавался и недавно предоставил Forbes документы и отчеты с подробной информацией о его доходах, в том числе и делах обувного бренда.

В итоге эксперты издания оценили состояние супруга телезвезды Ким Кардашьян в 1,3 миллиарда долларов. Из этой суммы 1,26 миллиарда музыканту принесла выручка с продажи кроссовок.