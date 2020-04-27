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Культура
2020-04-27T17:01
https://ria.ru/20200427/1570630319.html
Канье Уэст официально стал долларовым миллиардером
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РИА Новости

Канье Уэст официально стал долларовым миллиардером

17:01 27.04.2020
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© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Издание Forbes официально признало американского рэпера и создателя популярной линии кроссовок Канье Уэста долларовым миллиардером.
Ранее он долгое время возмущался, почему самый авторитетный финансовый журнал в мире отказывался признавать это и даже обвинял редакцию в расовой дискриминации.
Но он не сдавался и недавно предоставил Forbes документы и отчеты с подробной информацией о его доходах, в том числе и делах обувного бренда.
В итоге эксперты издания оценили состояние супруга телезвезды Ким Кардашьян в 1,3 миллиарда долларов. Из этой суммы 1,26 миллиарда музыканту принесла выручка с продажи кроссовок.
Ранее Forbes признал предпринимательницу Кайли Дженнер самым молодым миллиардером. Благодаря своему косметическому бренду она самостоятельно заработала более 1,2 миллиарда долларов.
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КультураКайли ДженнерСтиль жизниНовости культурыКанье УэстForbes
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