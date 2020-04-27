На Колыме умерли два пациента с COVID-19

"Ситуация с COVID-19 в Магаданской области принципиально изменилась в худшую сторону. К сожалению, два человека сегодня умерли. Мужчина 68 лет и женщина 85. У обоих были сопутствующие хронические заболевания. Я выражаю соболезнования родным и близким. Нам всем необходимо быть осторожными по отношению к себе и окружающим", - сообщил Носов.