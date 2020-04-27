На Колыме умерли два пациента с COVID-19

МАГАДАН, 27 апр - РИА Новости, Людмила Щербакова. Двое больных коронавирусом умерли в Магаданской области, сообщил в понедельник на страницах в своих социальных сетях губернатор Сергей Носов.
Ранее сообщалось, что на Колыме официально зафиксировали 91 случай заболевания коронавирусом. Двое из заболевших вылечились, их выписали из больницы.
"Ситуация с COVID-19 в Магаданской области принципиально изменилась в худшую сторону. К сожалению, два человека сегодня умерли. Мужчина 68 лет и женщина 85. У обоих были сопутствующие хронические заболевания. Я выражаю соболезнования родным и близким. Нам всем необходимо быть осторожными по отношению к себе и окружающим", - сообщил Носов.
Он также сказал, что система здравоохранения готова к оказанию помощи. В частности, разворачиваются дополнительные койки, приобретаются средства защиты для врачей и жителей региона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.