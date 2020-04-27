В Совфеде оценили идею о переносе майских праздников

Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу

Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу

По мнению Рязанского, сейчас нужно максимально выполнять все меры, чтобы не подвергаться риску заражения коронавирусом.