В Совфеде оценили идею о переносе майских праздников

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. По мнению председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, майские праздники переносить не нужно.
В противном случае эти дни нужно объявить рабочими. Однако, сделать это нельзя из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
"Я думаю, что ничего не надо менять. Тем более что и Роспотребнадзор, и правительственные решения — все они направлены на поэтапное решение проблем с растяжением требований к самоизоляции", — заявил сенатор в беседе с RT.
По мнению Рязанского, сейчас нужно максимально выполнять все меры, чтобы не подвергаться риску заражения коронавирусом.
"Сорваться сейчас нам просто нельзя", — подытожил он.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что перенос майских праздников нанесет ущерб экономике. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой во время майских праздников нужно оставаться дома, чтобы избежать пика заболеваемости новым коронавирусом.
В России на данный момент выявлено 87 147 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 7346 человек, скончались 794.
В большинстве регионов введен режим всеобщей изоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.