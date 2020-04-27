Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на семь километров

"Пепловый выброс был зафиксирован в понедельник вечером по местному времени. Его высота составила до 7 тысяч метров над уровнем моря. С учетом направления ветра шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана. Населенные пункты на его пути отсутствуют", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что извержение Ключевского началось в ноябре 2019 года. С этого времени в глубоком вершинном кратере исполина происходили стромболианские взрывы, что приводило к накоплению лавы. Восемнадцатого апреля из заполненного кратера началось излияние лавового потока в юго-восточном секторе вулкана, которое продолжается и в настоящее время. Кроме того, в центральном кратере происходят частые взрывы с выбросом раскаленных бомб на высоту до 600 метров над кромкой кратера.