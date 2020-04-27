ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на семь километров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
"Пепловый выброс был зафиксирован в понедельник вечером по местному времени. Его высота составила до 7 тысяч метров над уровнем моря. С учетом направления ветра шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана. Населенные пункты на его пути отсутствуют", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполину присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что извержение Ключевского началось в ноябре 2019 года. С этого времени в глубоком вершинном кратере исполина происходили стромболианские взрывы, что приводило к накоплению лавы. Восемнадцатого апреля из заполненного кратера началось излияние лавового потока в юго-восточном секторе вулкана, которое продолжается и в настоящее время. Кроме того, в центральном кратере происходят частые взрывы с выбросом раскаленных бомб на высоту до 600 метров над кромкой кратера.
Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии (4750 метров). Он относится к Ключевской группе и расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
26 апреля, 08:00ТуризмГорячие и опасные: самые крупные действующие вулканы мира