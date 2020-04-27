Акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме

"Дорогие друзья! Приближается самый главный, самый наш любимый праздник – День Победы. Я призываю всех вас, каждого, кому дорога память о солдатах Великой Отечественной войны, принять участие в акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате", - сказал Лановой в эфире телеканала " Россия 24 ".

"Включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно, вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собою, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них, и вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню "День победы". Это и есть наше единение", - добавил Лановой.