Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-04-28T20:17
https://ria.ru/20200427/1570628674.html
Акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме
https://cdn25.img.ria.ru/images/155250/96/1552509666_0:44:3026:1746_1036x0_80_0_0_a828212d384e8c9e3c1dcf856a08056b.jpg
РИА Новости

Акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме

13:44 27.04.2020 (обновлено: 20:17 28.04.2020)
2323
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Василий Лановой
Народный артист СССР Василий Лановой
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Народный артист СССР Василий Лановой. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой призвал к участию в акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате.
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Как сообщила РИА Новости глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, акцию будут транслировать более 200 медиаэкранов Москвы, online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России".

"Дорогие друзья! Приближается самый главный, самый наш любимый праздник – День Победы. Я призываю всех вас, каждого, кому дорога память о солдатах Великой Отечественной войны, принять участие в акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате", - сказал Лановой в эфире телеканала "Россия 24".

Он призвал СМИ сделать этот день особенным и после традиционной минуты молчания включить песню "День Победы".
"Включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно, вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собою, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них, и вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню "День победы". Это и есть наше единение", - добавил Лановой.
Он подчеркнул, что никакие невзгоды не помешают отпраздновать День Победы всей страной.
Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах. В прошлые годы каждый желающий мог выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных тележурналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Участники акции Бессмертный полк
15 апреля, 14:1275 лет Великой Победы
Жители Глазова поддержали идею мэра провести "Бессмертный полк" из окон
29410010
75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыОльга АмельченковаВасилий ЛановойМоскваТомскСССРОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:29В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
14:28В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных
14:27Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
14:27Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы
14:26Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян
14:25Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
14:24Эксперт заявил, что внутренний туризм получил шанс сделать шаг вперед
14:22"Истории Зинаиды": акция ветерана по сбору средств для врачей с COVID-19 4:35
14:22Коронавирус может сохраняться в теле умершего нескольких дней
14:21В Волгограде полицейские устроили концерт во дворах ветеранов войны
14:20В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом достигло 15
14:19Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
14:18Космонавты на МКС получат три выходных в честь Дня Победы
14:18ВОЗ оценила вероятность происхождения вспышки COVID-19 за пределами Китая
14:18У жителя Оренбургской области нашли более ста боевых гранат
14:17В Минске не разрешили шествие "Бессмертного полка"
14:15В Валенсии будут проверять сточные воды на следы коронавируса
14:15В Тюменской области рухнул надземный переход, пострадал человек
14:14В Минкомсвязи заявили о переносе вывозного рейса из Кишинева в Москву
14:13Заразиться COVID-19 через вентиляцию нельзя, сообщили в Роспотребнадзоре
Лента новостейМолния