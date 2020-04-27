Акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой призвал к участию в акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате.
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Как сообщила РИА Новости глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, акцию будут транслировать более 200 медиаэкранов Москвы, online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России".
"Дорогие друзья! Приближается самый главный, самый наш любимый праздник – День Победы. Я призываю всех вас, каждого, кому дорога память о солдатах Великой Отечественной войны, принять участие в акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате", - сказал Лановой в эфире телеканала "Россия 24".
Он призвал СМИ сделать этот день особенным и после традиционной минуты молчания включить песню "День Победы".
"Включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно, вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собою, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них, и вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню "День победы". Это и есть наше единение", - добавил Лановой.
Он подчеркнул, что никакие невзгоды не помешают отпраздновать День Победы всей страной.
Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах. В прошлые годы каждый желающий мог выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных тележурналистов, а в 2013 году стала всероссийской.