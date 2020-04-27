Эксперт оценил влияние противовирусных препаратов на сердце и печень

"Ряд противовирусных препаратов, применяемых при лечении COVID-19, могут воздействовать на проводящую систему сердца и печени, поэтому при лечении COVID-19 проводится постоянный контроль ЭКГ и функции печени. Также требуется коррекция приема ряда препаратов, таких как статины, антиаритмические препараты, антиагреганты", - сказал Палеев журналистам.