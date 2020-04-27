Эксперт оценил влияние противовирусных препаратов на сердце и печень

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Некоторые противовирусные препараты, применяемые при лечении коронавируса, могут влиять на сердце и печень, поэтому нельзя заниматься самолечением, применять препараты нужно под контролем врача, заявил первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н. Филипп Палеев.
"Ряд противовирусных препаратов, применяемых при лечении COVID-19, могут воздействовать на проводящую систему сердца и печени, поэтому при лечении COVID-19 проводится постоянный контроль ЭКГ и функции печени. Также требуется коррекция приема ряда препаратов, таких как статины, антиаритмические препараты, антиагреганты", - сказал Палеев журналистам.
Он уточнил, что нельзя принимать противовирусные препараты самостоятельно, перед началом лечения необходимо посоветоваться с врачом.