В Марий Эл рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 31 жителя Марий Эл , всего в республике выявлено 462 заразившихся, сообщает оперштаб региона.

Ранее на территории Марий Эл был зафиксирован 431 случай заражения коронавирусной инфекцией, 2 женщины умерли.

"В Республике Марий Эл зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Итого 462 заболевших, 46 человек выписаны в связи с выздоровлением", - говорится в сообщении.

Как сообщает региональный минздрав, в инфекционных стационарах республики лечатся 247 человек, из них с пневмонией - 209, с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 110. "В тяжелом состоянии 44 пациента, в состоянии средней степени тяжести – 186, легкой степени тяжести – 17. Три пациента - на искусственной вентиляции легких, 83 нуждаются в кислородной поддержке", - отмечается в сообщении.

На утро 27 апреля в инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях Йошкар-Олинской городской больницы лечатся 149 пациентов, у 147 диагностирована пневмония. В тяжелом состоянии – 33 человека, в состоянии средней степени тяжести – 116. Один пациент на искусственной вентиляции легких, 62 человека нуждаются в кислородной поддержке. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 55.

В Детской республиканской клинической больнице лечатся 16 пациентов, у трех - пневмония, один - в тяжелом состоянии, 12 – в состоянии средней степени тяжести, 3 – легкой степени тяжести. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 8.

В Звениговской ЦРБ находятся 16 пациентов, 9 – с пневмонией. В тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии средней степени тяжести - 7, легкой степени тяжести - 6. Нуждаются в кислородной поддержке - 7. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 8.

В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы проходят курс лечения 15 пациентов, из них 11 с диагнозом "пневмония". Трое тяжелых, 12 - в состоянии средней степени тяжести. Нуждаются в кислородной поддержке – 3. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 9.

В инфекционное отделение Волжской центральной городской больницы госпитализированы 11 пациентов, все - в состоянии средней степени тяжести с пневмонией. 5 нуждаются в кислородной поддержке. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 6.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ на лечении 27 пациентов, из них у 23 - пневмония. В тяжелом состоянии 3 пациента, 17 - в состоянии средней степени тяжести, 7 - легкой степени тяжести. На искусственной вентиляции легких 2 пациента. В кислородной поддержке нуждаются 5 человек. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 12 человек.

В перепрофилированном лечебном корпусе Медведевской ЦРБ находятся 13 пациентов, 5 – с пневмонией. В тяжелом состоянии один пациент, в состоянии средней степени тяжести - 12. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 12 человек.