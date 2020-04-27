Кличко уволил своего зама, ударившего полицейского в Киеве

Ранее портал "Киев оперативный" в Facebook сообщил, что в Киеве задержали Слончака, он якобы напал на патрульных, после того как они остановили машину, в которой он ехал. По данным СМИ, одному полицейскому вызвали "скорую" и госпитализировали с травмой. Полиция Киева завела уголовное дело в отношении Слончака по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что уже принял решение относительно своего заместителя Слончака после инцидента с полицией.