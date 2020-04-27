Кличко уволил своего зама, ударившего полицейского в Киеве

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в понедельник на брифинге, что уволил заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака, который ударил патрульного полицейского.
Ранее портал "Киев оперативный" в Facebook сообщил, что в Киеве задержали Слончака, он якобы напал на патрульных, после того как они остановили машину, в которой он ехал. По данным СМИ, одному полицейскому вызвали "скорую" и госпитализировали с травмой. Полиция Киева завела уголовное дело в отношении Слончака по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что уже принял решение относительно своего заместителя Слончака после инцидента с полицией.
"Я уволил заместителя (главы – ред.) Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака", - сказал Кличко, трансляция велась на сайте госадминистрации.
Он отметил, что не позволит дискредитировать местную власть и в первую очередь ее представителям. "Извиняюсь перед правоохранителями, киевлянами за такое недостойное поведение заместителя главы КГГА", - сказал Кличко.
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