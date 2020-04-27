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75 лет Великой Победы
2020-04-27T14:33
https://ria.ru/20200427/1570626845.html
Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет онлайн из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155338/95/1553389521_0:324:2954:1986_1036x0_80_0_0_d97044392adab179ce598028f628a0f4.jpg
РИА Новости

Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет онлайн из-за коронавируса

13:16 27.04.2020 (обновлено: 14:33 27.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Москве в 2019 году
Участники акции Бессмертный полк в Москве в 2019 году
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк" в Москве в 2019 году. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Из-за пандемии коронавируса акцию "Бессмертный полк" в этом году проведут в режиме онлайн, сообщила РИА Новости глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
"Акция пройдет онлайн в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре ОККО и на портале "Бессмертного полка России", — уточнила собеседница агентства.
Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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Любой желающий поучаствовать в акции может отправить фотографию родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок, добавила Амельченкова. "Волонтеры Победы" обработают все эти снимки, и 9 Мая они появятся на экранах.
Ранее Владимир Путин объявил о переносе парада Победы, который должен был пройти 9 Мая на Красной площади. Как подчеркнул президент, все запланированные торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", обязательно состоятся позже в этом году.
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По последним данным, число заболевших COVID-19 в России превысило 87 тысяч, 794 человека скончались, 7346 вылечились. В Москве и большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
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