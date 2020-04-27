Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет онлайн из-за коронавируса

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Из-за пандемии коронавируса акцию "Бессмертный полк" в этом году проведут в режиме онлайн, сообщила РИА Новости глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
"Акция пройдет онлайн в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре ОККО и на портале "Бессмертного полка России", — уточнила собеседница агентства.
Любой желающий поучаствовать в акции может отправить фотографию родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок, добавила Амельченкова. "Волонтеры Победы" обработают все эти снимки, и 9 Мая они появятся на экранах.
Ранее Владимир Путин объявил о переносе парада Победы, который должен был пройти 9 Мая на Красной площади. Как подчеркнул президент, все запланированные торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", обязательно состоятся позже в этом году.
25 марта, 17:14КультураНовый канал "День Победы" начнет вещание в апреле
По последним данным, число заболевших COVID-19 в России превысило 87 тысяч, 794 человека скончались, 7346 вылечились. В Москве и большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.