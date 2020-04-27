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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T12:56
https://ria.ru/20200427/1570624722.html
В Киево-Печерской лавре еще 20 семинаристов заразились коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285173_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_bf0217896ca467052efbb7df5f6aaffb.jpg
РИА Новости

В Киево-Печерской лавре еще 20 семинаристов заразились коронавирусом

12:56 27.04.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Заражение коронавирусом COVID-19 за последние сутки лабораторно подтвердилось у 20 семинаристов Киево-Печерской лавры, где зафиксирована вспышка данной инфекции, заявил в понедельник на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
Минздрав в понедельник сообщил, что число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 392, до 9009, всего с начала пандемии умерли 220 человек, выздоровели 864. По данным ведомства, в Киеве COVID-19 всего заразились 1220 человек.
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"Из мужчин, у которых за последние сутки подтвердили заболевание на коронавирус, 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры. Одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков", - сказал Кличко, трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации.
При этом он отметил, что за сутки в столице лабораторно подтвердился коронавирус у 32 человек, двое из них медики. Один человек за последние сутки умер от коронавируса, всего от COVID-19 умерли 23 человека.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киево-Печерская лавра закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. В лавре скончались два насельника: один от хронических заболеваний и тяжелой формы пневмонии, причина смерти второго устанавливается. В монастырь направлены мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус. В УПЦ также заверили, что доступ верующих в лавру полностью прекращен.
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, в котором обратилась за содействием в передаче гуманитарной помощи Киево-Печерской лавре от верующих России. Ответа от Денисовой не последовало, и Москалькова обратилась к ней повторно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКиево-Печерская ЛавраНовости - Религия и мировоззрениеКиевУкраинаВ мире
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