Лавров: о саммите "нормандской четверки" пока не может и быть речи

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Саммит "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию на Украине планировался на апрель, но об этом речи быть не может из-за действий Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Следующий саммит ("нормандской четверки" - ред.) планировался на апрель в Берлине. Ни о каком саммите и речи быть не может. Все, что было согласовано в Париже, блокируется в работе контактной группы, в деятельности украинского парламента и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти", - сказал Лавров в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.
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Он отметил, что те попытки, которые руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предпринимал в контактах с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, были направлены на то, чтобы сдвинуть с мертвой точки политические договоренности по Донбассу, которые являются ключевыми.
"Эти попытки торпедируются, звучат обвинения в государственной измене, за то, что господин Ермак осмелился обсуждать то, как конкретно выполнить минские договоренности (по урегулированию в Донбассе - ред.)", - сказал министр.
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