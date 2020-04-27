Лавров рассказал о предстоящей встрече глав МИД "нормандского формата"

"И, к сожалению, то, что сказал (глава МИД ФРГ) Хайко Маас, а именно, что он надеется придать импульс выполнению решений саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря прошлого года, к сожалению, это не отражается в тех предложениях, которые Германия сейчас внесла в качестве повестки дня нашего министерского контакта. Потому что там исключительно все про новый обмен удерживаемыми лицами, про разминирование, про обеспечение безопасности, про обеспечение доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию республик самопровозглашенных Донецкой и Луганской", - отметил Лавров.