Лавров рассказал о предстоящей встрече глав МИД "нормандского формата"

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Встреча глава МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине запланирована на конец недели, стороны обсуждают повестку, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы сейчас обмениваемся предложениями о том, какая должна быть повестка дня вот этого видеоконтакта, запланированного на конец недели этой, по-моему", - сказал министр во время лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции.
"И, к сожалению, то, что сказал (глава МИД ФРГ) Хайко Маас, а именно, что он надеется придать импульс выполнению решений саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря прошлого года, к сожалению, это не отражается в тех предложениях, которые Германия сейчас внесла в качестве повестки дня нашего министерского контакта. Потому что там исключительно все про новый обмен удерживаемыми лицами, про разминирование, про обеспечение безопасности, про обеспечение доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию республик самопровозглашенных Донецкой и Луганской", - отметил Лавров.
Он добавил, что там нет "ни единого слова о политических договоренностях, которые касаются политической реформы, которые касаются так называемой формулы Штайнмайера (по имени экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнамйера - ред.), увязывающей предоставление Донбассу особого статуса с проведением выборов, и там нет ни слова о том, как особый статус Донбасса в юридическом плане должен быть инкорпорирован на постоянной основе в Украинское законодательство".
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения