Путин проведет совещание по теме паводков и природных пожаров

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции проведет совещание по вопросам паводков и пожаров в ряде регионов страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня президент в режиме видеоконференции будет заниматься вопросами паводков, пожаров в субъектах РФ. Естественно, будет профильный доклад министра ЧС Евгения Зиничева", - сказал Песков.
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Он добавил, что также в телеконференции будут принимать участие главы регионов - Забайкальского и Красноярского края, Кемеровской и Амурской областей. А также представители правительства РФ, в том числе главы Минтранса, Минсельхоза, Минфина, Минприроды и других.