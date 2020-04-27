Мэры Львова и Ивано-Франковска попросили разрешить работу рынков

"Я понимаю ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся, и времени мало. С другой стороны - покупатель, который покупает дорогие зарубежные товары, не имея права выбора… Я обращаюсь к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне. Каждый мэр очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать", - написал Садовой на своей странице в Facebook.