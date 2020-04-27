Мэры Львова и Ивано-Франковска попросили разрешить работу рынков

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Мэры Львова и Ивано-Франковска Андрей Садовой и Руслан Марцинкив просят правительство Украины разрешить работать продуктовым рынкам, несмотря на карантин, введенный из-за коронавируса.
"Я понимаю ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся, и времени мало. С другой стороны - покупатель, который покупает дорогие зарубежные товары, не имея права выбора… Я обращаюсь к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне. Каждый мэр очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать", - написал Садовой на своей странице в Facebook.
Мэр Ивано-Франковска также считает, что кабмин должен пересмотреть карантинные меры и разрешить работать продуктовым рынкам. "Считаю, что меры правительства следует пересмотреть. Стоит позволить работать магазинчикам и продуктовым рынкам. Конечно, с соблюдением всех необходимых требований. Ведь это поможет сохранить средний и малый бизнес", - написал Марцинкив на своей странице в Facebook.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 ввело общенациональный карантин, который предварительно должен был продлиться до 24 апреля. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль обнародовал план правительства по выходу с карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при благоприятной эпидемиологической обстановке.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались. Как сообщал минздрав Украины, в стране лабораторно подтверждены более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 220 летальных, 864 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.