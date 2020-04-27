Совфед выступит против штрафов за лай собаки или автосигнализацию ночью

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Совет Федерации не поддержит предложение Минюста штрафовать граждан за нарушение тишины и покоя ночью, в частности за лай собаки или сработавшую сигнализацию автомобиля. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас

"Безусловно, тишина и спокойствие граждан в ночное время должны быть законодательно защищены. Вместе с тем под этим благим намерением мы видим попытки внести в административное законодательство изменения, противоречащие не только духу закона, но и здравому смыслу", — сказал он.

Сенатор отметил, что ведомство предлагает ввести административную ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время, которое стало следствием "бездействия" гражданина.

"В качестве примера приводится лай собаки, оставленной надолго, или сработавшая сигнализация. Но это далеко не полный список деяний, которые подпадают под данную новеллу. Штрафовать будут за плач ребенка по ночам, за звуки, издаваемые животными, и так далее. Наказываться будет то, что большинству людей и не мешает", — заявил Клишас.

По его словам, неопределенность предлагаемой нормы носит "коррупциогенный признак", так как в большинстве случаев нарушитель даже не будет знать, что делает что-то незаконное: например, если человек уехал на работу, а в то это время сработала сигнализация его автомобиля. Как отметил сенатор, не ясно, кто, как и на каком основании будет составлять протокол по таким нарушениям.

Клишас подчеркнул, что эти предложения не обсуждали на заседаниях межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП, хотя ее сформировали именно для того, чтобы все инициативы проходили всестороннее обсуждение.

Ранее Министерство юстиции предложило наказывать не только тех, кто шумит с 23:00 до 07:00, но нарушителей порядка "в форме бездействия": то есть тех, кто не усмиряет лающую собаку или не чинит сигнализацию авто.