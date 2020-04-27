Число жертв COVID-19 в Австрии достигло 549 человек

ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса Австрии возросло до 549, сообщило в понедельник министерство внутренних дел республики.

В пятницу сообщалось о 530 жертвах, в субботу - о 536, в воскресенье - о 542.

По последним данным, всего в стране заразились 15 274 человек (плюс 49 за сутки), 12 362 выздоровели (плюс 80 за сутки). Госпитализированы 579, из них 140 - на интенсивной терапии.

Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые магазины, при этом "первооткрыватели" обязаны контролировать число посетителей, а также следить за тем, чтобы они носили маски и соблюдали дистанцию.

Ограничения на выход из дома в нынешнем виде сохраняются до конца апреля. С 1 мая откроются все остальные магазины, а также сфера услуг. Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа.