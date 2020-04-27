В КПРФ рассказали о самочувствии депутатов Новикова и Калашникова

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Самочувствие депутатов Госдумы от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова, у которых обнаружили коронавирус, нормальное, стабильное, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии, депутат Госдумы Юрий Афонин.
"Самочувствие нормальное, вчера мы беседовали. Врачи оказывают помощь и Леониду Ивановичу, и Дмитрию Георгиевичу. Самочувствие стабильное, нормальное", - сказал депутат.
Ранее лидер компартии Геннадий Зюганов заявлял, что КПРФ не планирует проводить проверку всех членов партии на инфекцию из-за выявления COVID-19 у депутатов.
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