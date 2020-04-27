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Туризм
2020-04-27T13:11
https://ria.ru/20200427/1570621534.html
Путешественники назвали страны, которые мечтают посетить снова
https://cdn22.img.ria.ru/images/151685/02/1516850285_0:200:2932:1849_1036x0_80_0_0_c276b566f5a799e817472a672a40a0f6.jpg
РИА Новости

Путешественники назвали страны, которые мечтают посетить снова

13:11 27.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в парке Гуэля в Барселоне
Туристы в парке Гуэля в Барселоне
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны мечтают посетить снова, сообщает OneTwoTrip.
В исследовании в соцсетях приняли участие 2128 пользователей.
Оказалось, что любимые города и страны есть у 95 процентов опрошенных. Среди стран, которые хочется посетить вновь, лидерами стали Италия и Испания – так ответили по семь процентов респондентов. Во Францию мечтают вернуться 6,1 процента путешественников. Турцию и Португалию выбрали по 5,2 процента опрошенных. Столько же назвали российские регионы – Алтай, Санкт-Петербург и места отдыха на Байкале.
Чуть меньше, 4,4 процента пользователей хотят снова отправиться на Бали, а 3,5 процента – в Грузию.
А еще 83,6 процента респондентов хотели бы увеличить количество поездок. Правда, деньги на эти цели начали откладывать всего 43 процента.
Ключевская сопка
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмБали (остров)Новости - ТуризмБайкалПортугалияФранцияРеспублика АлтайТурцияБарселона (город)ИталияИспанияГрузияСанкт-Петербург
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