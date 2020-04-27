Путешественники назвали страны, которые мечтают посетить снова

Оказалось, что любимые города и страны есть у 95 процентов опрошенных. Среди стран, которые хочется посетить вновь, лидерами стали Италия и Испания – так ответили по семь процентов респондентов. Во Францию мечтают вернуться 6,1 процента путешественников. Турцию и Португалию выбрали по 5,2 процента опрошенных. Столько же назвали российские регионы – Алтай, Санкт-Петербург и места отдыха на Байкале.