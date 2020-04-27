В Волгоградской области умер восьмой пациент с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 27 апр – РИА Новости. Восьмой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Волгограде, у него были сопутствующие заболевания, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
За последние сутки, по его словам, в регионе количество зараженных коронавирусом увеличилось на 30 человек - до 272, среди них 22 детей; четыре человека на ИВЛ. Накануне сообщалось о смерти двух пациентов с COVID-19, что довело количество смертей в регионе до семи.
"Умерло всего восемь человек, за выходные - три человека. За 26 апреля – двое жителей, которые долгое время были на ИВЛ, возраст старше 70 лет. За 27 апреля умер один человек, ему было 69 лет. Все трое имели сопутствующие заболевания по линии сердца и других органов. И двое из них имели контакты по Москве", - сообщил Алимов.
По его словам, в больницах с подозрением на коронавирус находится 643 человека, из них 29 детей.
В России зафиксировано свыше 87 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли 794 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.