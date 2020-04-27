В Волгоградской области умер восьмой пациент с коронавирусом

За последние сутки, по его словам, в регионе количество зараженных коронавирусом увеличилось на 30 человек - до 272, среди них 22 детей; четыре человека на ИВЛ. Накануне сообщалось о смерти двух пациентов с COVID-19, что довело количество смертей в регионе до семи.

"Умерло всего восемь человек, за выходные - три человека. За 26 апреля – двое жителей, которые долгое время были на ИВЛ, возраст старше 70 лет. За 27 апреля умер один человек, ему было 69 лет. Все трое имели сопутствующие заболевания по линии сердца и других органов. И двое из них имели контакты по Москве", - сообщил Алимов.