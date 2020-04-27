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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T12:09
https://ria.ru/20200427/1570621445.html
В Волгоградской области умер восьмой пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Волгоградской области умер восьмой пациент с коронавирусом

12:09 27.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 27 апр – РИА Новости. Восьмой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Волгограде, у него были сопутствующие заболевания, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
За последние сутки, по его словам, в регионе количество зараженных коронавирусом увеличилось на 30 человек - до 272, среди них 22 детей; четыре человека на ИВЛ. Накануне сообщалось о смерти двух пациентов с COVID-19, что довело количество смертей в регионе до семи.
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Карта распространения нового коронавируса в России
"Умерло всего восемь человек, за выходные - три человека. За 26 апреля – двое жителей, которые долгое время были на ИВЛ, возраст старше 70 лет. За 27 апреля умер один человек, ему было 69 лет. Все трое имели сопутствующие заболевания по линии сердца и других органов. И двое из них имели контакты по Москве", - сообщил Алимов.
По его словам, в больницах с подозрением на коронавирус находится 643 человека, из них 29 детей.
В России зафиксировано свыше 87 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли 794 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВолгоградОбщество
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