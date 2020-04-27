"Родина-мать", "Комбат" и "Возвращение отца к сыну": граффити к 9 Мая

На фасадах домов в Новороссийске появились произведения краснодарских художников, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Граффити "Родина-мать" — одна из работ проекта "Стена Победы".
На фасадах домов в Новороссийске появились произведения краснодарских художников, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Граффити "Родина-мать" — одна из работ проекта "Стена Победы".
Самый большой в мире портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова площадью более 250 квадратных метров, написанный в стиле граффити, украшает стену дома на Старом Арбате в Москве. Он появился здесь в 2015 году и был частью проекта "Наша Великая Победа".
Самый большой в мире портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова площадью более 250 квадратных метров, написанный в стиле граффити, украшает стену дома на Старом Арбате в Москве. Он появился здесь в 2015 году и был частью проекта "Наша Великая Победа".
В Краснодаре художники создали копию одной из самых знаменитых и самых выразительных фотографий Великой Отечественной войны — "Комбат".
В Краснодаре художники создали копию одной из самых знаменитых и самых выразительных фотографий Великой Отечественной войны — "Комбат".
За основу граффити "Регулировщица", созданного на стене дома на Бутырской улице в Москве, художник Максим Торопов взял историческую фотографию Якова Рюмина времен Великой Отечественной.
За основу граффити "Регулировщица", созданного на стене дома на Бутырской улице в Москве, художник Максим Торопов взял историческую фотографию Якова Рюмина времен Великой Отечественной.
«Воин-освободитель» — один из главных символов Победы. Граффити знаменитой скульптурной группы можно увидеть на Кремлевской набережной в Москве.
«Воин-освободитель» — один из главных символов Победы. Граффити знаменитой скульптурной группы можно увидеть на Кремлевской набережной в Москве.
В Новороссийске для проекта "Стена Победы" краснодарские художники нарисовали серию масштабных панно.
В Новороссийске для проекта "Стена Победы" краснодарские художники нарисовали серию масштабных панно.
Художник Сергей Овсейкин создал в 2015 году граффити "Маршал Неделин" для арт-проекта "И помнит мир спасенный", посвященного героям Великой Отечественной.
Художник Сергей Овсейкин создал в 2015 году граффити "Маршал Неделин" для арт-проекта "И помнит мир спасенный", посвященного героям Великой Отечественной.
Граффити "Советские летчики" художника Максима Торопова появилось на Садовой-Каретной улице в Москве несколько лет назад благодаря проекту "И помнит мир спасенный".
Граффити "Советские летчики" художника Максима Торопова появилось на Садовой-Каретной улице в Москве несколько лет назад благодаря проекту "И помнит мир спасенный".
В 2010 году в России проводили конкурс уличных фресок "Энергия мечты — 2010. Живая планета". Немало работ участники посвятили 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В 2010 году в России проводили конкурс уличных фресок "Энергия мечты — 2010. Живая планета". Немало работ участники посвятили 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На фасаде лицея в Ликино-Дулево художники нарисовали граффити, повторяющее советскую открытку "Возвращение отца к сыну".
На фасаде лицея в Ликино-Дулево художники нарисовали граффити, повторяющее советскую открытку "Возвращение отца к сыну".
Граффити "Поезд Победы" художника Артема Стефанова, созданное на улице Казакова в Москве для проекта "И помнит мир спасенный".
Граффити "Поезд Победы" художника Артема Стефанова, созданное на улице Казакова в Москве для проекта "И помнит мир спасенный".
Изображение на фасаде жилого дома в Новороссийске, выполненное краснодарскими художниками для проекта "Стена Победы".
Изображение на фасаде жилого дома в Новороссийске, выполненное краснодарскими художниками для проекта "Стена Победы".
Портрет Алексея Маресьева нарисовали на стене дома на Нижней Красносельской улице в Москве к 100-й годовщине со дня рождения легендарного летчика.
Портрет Алексея Маресьева нарисовали на стене дома на Нижней Красносельской улице в Москве к 100-й годовщине со дня рождения легендарного летчика.
Граффити на стене жилого дома в Новороссийске воспроизводит легендарное военное фото "Знамя Победы".
Граффити на стене жилого дома в Новороссийске воспроизводит легендарное военное фото "Знамя Победы".