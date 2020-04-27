"Родина-мать", "Комбат" и "Возвращение отца к сыну": граффити к 9 Мая

© Евгений Одиноков

Самый большой в мире портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова площадью более 250 квадратных метров, написанный в стиле граффити, украшает стену дома на Старом Арбате в Москве. Он появился здесь в 2015 году и был частью проекта "Наша Великая Победа".