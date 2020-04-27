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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-04-27T18:55
https://ria.ru/20200427/1570621077.html
"Родина-мать", "Комбат" и "Возвращение отца к сыну": граффити к 9 Мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570613863_0:104:3071:1831_1036x0_80_0_0_0ad7befd66dac47494ceb07716905462.jpg
РИА Новости

"Родина-мать", "Комбат" и "Возвращение отца к сыну": граффити к 9 Мая

16:51 27.04.2020 (обновлено: 18:55 27.04.2020)
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Уличные художники в преддверии Дня Победы создают во многих городах России масштабные фрески, посвященные Великой Отечественной войне. Изображения важных моментов истории — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На фасадах домов в Новороссийске появились произведения краснодарских художников, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Граффити "Родина-мать" — одна из работ проекта "Стена Победы".

Граффити Родина Мать на фасаде жилого дома, посвященное 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Новороссийске
1 из 14

На фасадах домов в Новороссийске появились произведения краснодарских художников, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Граффити "Родина-мать" — одна из работ проекта "Стена Победы".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Самый большой в мире портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова площадью более 250 квадратных метров, написанный в стиле граффити, украшает стену дома на Старом Арбате в Москве. Он появился здесь в 2015 году и был частью проекта "Наша Великая Победа".

Граффити с изображением маршала Георгия Жукова на улице Старый Арбат в Москве
2 из 14

Самый большой в мире портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова площадью более 250 квадратных метров, написанный в стиле граффити, украшает стену дома на Старом Арбате в Москве. Он появился здесь в 2015 году и был частью проекта "Наша Великая Победа".

© Евгений Одиноков
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CC BY 4.0 / Администрация и городская Дума Краснодара / Cropped image /

В Краснодаре художники создали копию одной из самых знаменитых и самых выразительных фотографий Великой Отечественной войны — "Комбат".

Юнармейцы возле граффити Комбат в Краснодаре
3 из 14

В Краснодаре художники создали копию одной из самых знаменитых и самых выразительных фотографий Великой Отечественной войны — "Комбат".

CC BY 4.0 / Администрация и городская Дума Краснодара / Cropped image /
© РИА Новости / Евгения Новоженина

За основу граффити "Регулировщица", созданного на стене дома на Бутырской улице в Москве, художник Максим Торопов взял историческую фотографию Якова Рюмина времен Великой Отечественной.

Граффити Регулировщица в Москве
4 из 14

За основу граффити "Регулировщица", созданного на стене дома на Бутырской улице в Москве, художник Максим Торопов взял историческую фотографию Якова Рюмина времен Великой Отечественной.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Воин-освободитель» — один из главных символов Победы. Граффити знаменитой скульптурной группы можно увидеть на Кремлевской набережной в Москве.

Граффити Воин-освободитель на одном из домов Кремлевской набережной в Москве
5 из 14

«Воин-освободитель» — один из главных символов Победы. Граффити знаменитой скульптурной группы можно увидеть на Кремлевской набережной в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В Новороссийске для проекта "Стена Победы" краснодарские художники нарисовали серию масштабных панно.

Граффити на фасаде жилого дома, посвященное 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Новороссийске
6 из 14

В Новороссийске для проекта "Стена Победы" краснодарские художники нарисовали серию масштабных панно.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Художник Сергей Овсейкин создал в 2015 году граффити "Маршал Неделин" для арт-проекта "И помнит мир спасенный", посвященного героям Великой Отечественной.

Граффити Маршал Неделин в Москве
7 из 14

Художник Сергей Овсейкин создал в 2015 году граффити "Маршал Неделин" для арт-проекта "И помнит мир спасенный", посвященного героям Великой Отечественной.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Евгения Новоженина

Граффити "Советские летчики" художника Максима Торопова появилось на Садовой-Каретной улице в Москве несколько лет назад благодаря проекту "И помнит мир спасенный".

Граффити Советские лётчики в Москве
8 из 14

Граффити "Советские летчики" художника Максима Торопова появилось на Садовой-Каретной улице в Москве несколько лет назад благодаря проекту "И помнит мир спасенный".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В 2010 году в России проводили конкурс уличных фресок "Энергия мечты — 2010. Живая планета". Немало работ участники посвятили 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Граффити, посвященное 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
9 из 14

В 2010 году в России проводили конкурс уличных фресок "Энергия мечты — 2010. Живая планета". Немало работ участники посвятили 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© Фото : Александр Бурлаков / официальная страница Администрации Орехово-Зуевского городского округа

На фасаде лицея в Ликино-Дулево художники нарисовали граффити, повторяющее советскую открытку "Возвращение отца к сыну".

Граффити Возвращение отца к сыну на фасаде лицея в Ликино-Дулеве
10 из 14

На фасаде лицея в Ликино-Дулево художники нарисовали граффити, повторяющее советскую открытку "Возвращение отца к сыну".

© Фото : Александр Бурлаков / официальная страница Администрации Орехово-Зуевского городского округа
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Граффити "Поезд Победы" художника Артема Стефанова, созданное на улице Казакова в Москве для проекта "И помнит мир спасенный".

Граффити Поезд Победы в Москве
11 из 14

Граффити "Поезд Победы" художника Артема Стефанова, созданное на улице Казакова в Москве для проекта "И помнит мир спасенный".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Изображение на фасаде жилого дома в Новороссийске, выполненное краснодарскими художниками для проекта "Стена Победы".

Граффити на фасаде жилого дома, посвященное 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Новороссийске
12 из 14

Изображение на фасаде жилого дома в Новороссийске, выполненное краснодарскими художниками для проекта "Стена Победы".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Портрет Алексея Маресьева нарисовали на стене дома на Нижней Красносельской улице в Москве к 100-й годовщине со дня рождения легендарного летчика.

Граффити, посвященное 100-летию со дня рождения летчика А.Маресьева
13 из 14

Портрет Алексея Маресьева нарисовали на стене дома на Нижней Красносельской улице в Москве к 100-й годовщине со дня рождения легендарного летчика.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Граффити на стене жилого дома в Новороссийске воспроизводит легендарное военное фото "Знамя Победы".

Граффити на фасаде жилого дома, посвященное 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Новороссийске
14 из 14

Граффити на стене жилого дома в Новороссийске воспроизводит легендарное военное фото "Знамя Победы".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Фото
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