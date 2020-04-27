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Камчатский край
Камчатский край
2020-04-27T11:16
https://ria.ru/20200427/1570616768.html
Камчатские рыбаки выловили более 430 тысяч тонн рыбы
https://cdn23.img.ria.ru/images/154968/96/1549689676_0:71:3077:1801_1036x0_80_0_0_7256cd4683b7239dace756520d5d7563.jpg
РИА Новости

Камчатские рыбаки выловили более 430 тысяч тонн рыбы

11:16 27.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМинтай
Минтай
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Минтай
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр - РИА Новости. С начала года камчатские рыбаки выловили свыше 430 тысяч тонн рыбы - камбалы, сельди, минтая, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-служба правительства Камчатского края.
"Это лучше, чем в прошлом году. Особо отмечу, что в этом году мы отмечаем меньшее количество судов, находящихся на промысле, однако эффективность каждого из них в целом выше, чем в 2019 году. Кроме того, были у нас определенные трудности из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в том числе вынужденные простои, перебои с реализацией и проведение карантина у экипажей судов. Тем не менее, прошедшую путину можно оценить, как успешную", - сказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.
Трески добыто 26,5 тысячи тонн, дальневосточной камбалы – 20,9 тысячи тонн, сельди – 5,6 тысячи тонн, наваги – пять тысяч и терпуга – три тысячи тонн.
По информации пресс-службы, на Камчатке продолжается модернизация рыболовной отрасли. В конце 2019 года на полуостров прибыл "Ленинец" - первых из трех современных траулеров-сейнеров, заказанных Рыболовецким колхозом имени В. И. Ленина на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. В марте этого года на Камчатку прибыл второй траулер той же серии "Командор". До конца 2020 года ожидается третье такое судно - "Ударник".
Петропавловск-Камчатский
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