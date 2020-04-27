Камчатские рыбаки выловили более 430 тысяч тонн рыбы

"Это лучше, чем в прошлом году. Особо отмечу, что в этом году мы отмечаем меньшее количество судов, находящихся на промысле, однако эффективность каждого из них в целом выше, чем в 2019 году. Кроме того, были у нас определенные трудности из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в том числе вынужденные простои, перебои с реализацией и проведение карантина у экипажей судов. Тем не менее, прошедшую путину можно оценить, как успешную", - сказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.