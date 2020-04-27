Камчатские рыбаки выловили более 430 тысяч тонн рыбы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр - РИА Новости. С начала года камчатские рыбаки выловили свыше 430 тысяч тонн рыбы - камбалы, сельди, минтая, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-служба правительства Камчатского края.
"Это лучше, чем в прошлом году. Особо отмечу, что в этом году мы отмечаем меньшее количество судов, находящихся на промысле, однако эффективность каждого из них в целом выше, чем в 2019 году. Кроме того, были у нас определенные трудности из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в том числе вынужденные простои, перебои с реализацией и проведение карантина у экипажей судов. Тем не менее, прошедшую путину можно оценить, как успешную", - сказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.
Трески добыто 26,5 тысячи тонн, дальневосточной камбалы – 20,9 тысячи тонн, сельди – 5,6 тысячи тонн, наваги – пять тысяч и терпуга – три тысячи тонн.
По информации пресс-службы, на Камчатке продолжается модернизация рыболовной отрасли. В конце 2019 года на полуостров прибыл "Ленинец" - первых из трех современных траулеров-сейнеров, заказанных Рыболовецким колхозом имени В. И. Ленина на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. В марте этого года на Камчатку прибыл второй траулер той же серии "Командор". До конца 2020 года ожидается третье такое судно - "Ударник".