Глава Крыма назвал годовщину передачи полуострова Украине траурной датой

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал траурной датой годовщину передачи полуострова в состав Украины в 1954 году.
"Вчера было 66 лет с того момента как Крымская область была передана из состава РФ в Украину. Это произошло 26 апреля 1954 года. Для нас это важная дата, в нашей крымской истории", - сказал в понедельник глава парламента Владимир Константинов в ходе заседания оперативного штаба в Симферополе.
"Траурный день", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов. "Да", - согласился глава парламента.
Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что законность акта о передаче Крыма и Севастополя Украине в 1954 году следует проанализировать, так как там явно есть нарушения Конституции Советского Союза.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".