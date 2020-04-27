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2020-04-27T11:13
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Глава Крыма назвал годовщину передачи полуострова Украине траурной датой
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РИА Новости

Глава Крыма назвал годовщину передачи полуострова Украине траурной датой

11:13 27.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал траурной датой годовщину передачи полуострова в состав Украины в 1954 году.
"Вчера было 66 лет с того момента как Крымская область была передана из состава РФ в Украину. Это произошло 26 апреля 1954 года. Для нас это важная дата, в нашей крымской истории", - сказал в понедельник глава парламента Владимир Константинов в ходе заседания оперативного штаба в Симферополе.
"Траурный день", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов. "Да", - согласился глава парламента.
Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что законность акта о передаче Крыма и Севастополя Украине в 1954 году следует проанализировать, так как там явно есть нарушения Конституции Советского Союза.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Владимир ДжабаровСергей Аксенов (политик)Совет Федерации РФРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаОбщество
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