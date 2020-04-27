Глава Крыма назвал годовщину передачи полуострова Украине траурной датой

"Вчера было 66 лет с того момента как Крымская область была передана из состава РФ в Украину. Это произошло 26 апреля 1954 года. Для нас это важная дата, в нашей крымской истории", - сказал в понедельник глава парламента Владимир Константинов в ходе заседания оперативного штаба в Симферополе.