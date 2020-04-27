Российские ученые разработали новое антисептическое средство

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сотрудники Института проблем химической физики Сотрудники Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) разработали новое антисептическое средство изо-октенидин, эффективное для борьбы с вирусами полиомиелита, простого герпеса, ВИЧ, гепатита С и вируса гриппа А птиц, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.

"Сотрудники Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) разработали новое антисептическое средство изо-октенидин. Изо-октенидин является полным структурным аналогом октенидина дигидрохлорида, проявляющего высокую бактерицидную, фунгицидную и вирулицидную активность, в том числе в отношении вирусов полиомиелита, простого герпеса, ВИЧ, гепатита С и вируса гриппа А птиц", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительные испытания продемонстрировали идентичную антибактериальную активность разработанного изо-октенидина и октенидина дигидрохлорида. Но при этом изо-октенидин значительно лучше растворим в воде. Еще одним достоинством разработки является ее меньшая себестоимость.

Добавляется, что учеными подана заявка на патент нового средства. Уточняется, что для производства изо-октенидина может быть использована технология получения оригинального октенидина, которая была разработана около 15 лет назад также в ИПХФ РАН.