Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-27T12:04
https://ria.ru/20200427/1570615748.html
Российские ученые разработали новое антисептическое средство
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564228246_0:149:3071:1876_1036x0_80_0_0_033f3cb6887f20e9c0a418d496b30ebc.jpg
РИА Новости

Российские ученые разработали новое антисептическое средство

11:06 27.04.2020 (обновлено: 12:04 27.04.2020)
1966
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской академии наук в Москве
Здание президиума Российской академии наук в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание президиума Российской академии наук в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сотрудники Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) разработали новое антисептическое средство изо-октенидин, эффективное для борьбы с вирусами полиомиелита, простого герпеса, ВИЧ, гепатита С и вируса гриппа А птиц, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.

"Сотрудники Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) разработали новое антисептическое средство изо-октенидин. Изо-октенидин является полным структурным аналогом октенидина дигидрохлорида, проявляющего высокую бактерицидную, фунгицидную и вирулицидную активность, в том числе в отношении вирусов полиомиелита, простого герпеса, ВИЧ, гепатита С и вируса гриппа А птиц", — говорится в сообщении.

Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Отмечается, что предварительные испытания продемонстрировали идентичную антибактериальную активность разработанного изо-октенидина и октенидина дигидрохлорида. Но при этом изо-октенидин значительно лучше растворим в воде. Еще одним достоинством разработки является ее меньшая себестоимость.
Добавляется, что учеными подана заявка на патент нового средства. Уточняется, что для производства изо-октенидина может быть использована технология получения оригинального октенидина, которая была разработана около 15 лет назад также в ИПХФ РАН.
"Разработанный аналог может служить основой для создания новых высокоэффективных антибактериальных отечественных препаратов для лечения заболеваний слизистых, отвечающих современным мировым стандартам. Кроме того, изо-октенидин имеет высокий потенциал применения в виде самостоятельной дезинфекционной субстанции для быстрого обеззараживания рук персонала медицинских, школьных и дошкольных учреждений, дезинфекции медицинских инструментов и оборудования, для бытового применения", — сообщает пресс-служба.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
27 апреля, 10:42Распространение нового коронавируса
Песков рассказал, какие средства от COVID-19 использует в магазинах
6130024
Российская академия наукОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минздрава предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13Назван ранний симптом, влияющий на тяжесть протекания коронавируса
14:12Защита обжалует арест красноярского бизнесмена Быкова
14:11В Южной Осетии продлили ограничительные меры по коронавирусу
14:11Минкомсвязи прорабатывает меры по борьбе с домашним насилием
14:10Режим самоизоляции в Калужской области продлили до конца мая
14:08Глава МИД Украины прокомментировал отношения с США
14:05США не согласились продлить ДСНВ, заявил Рябков
14:05Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
14:03В Швейцарии за сутки выявили 81 новый случай заражения коронавирусом
14:03Академик РАН рассказал о новых схемах лечения COVID-19
14:02Коронавирус мутирует, заявил ученый
14:01Голикова: средства на улучшение жилищных условий выделили 221 ветерану
14:00В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 928
13:58В Испании число заразившихся коронавирусом за сутки превысило тысячу
13:57Неверов попросил Минздрав решить проблему с продажей гигиенических масок
13:56Следствие обвинило в педофилии еще одного священника в Оренбуржье
13:56Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе
13:54Мишустин отметил важность мер поддержки ветеранов
13:52На Колыму доставили более двух миллионов медицинских масок из Китая
13:52Выпавшие на юге России осадки могут снизить риск засухи в регионе
Лента новостейМолния