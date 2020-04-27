На Дальнем Востоке коронавируса боятся сильнее всех регионов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Заболеть коронавирусом больше всего боятся на Заболеть коронавирусом больше всего боятся на Дальнем Востоке , в Поволжье Москве , сообщили в страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банке "Открытие", пишет РБК

Во время опроса россиян спрашивали об их степени беспокойства от одного до десяти. В целом по стране ситуация с распространением инфекции тревожит 85,5 процента опрашиваемых. При этом 14,5 процента заявили, что совсем не боятся.

Больше всех обеспокоенность выразили жители Дальнего Востока — 11,9 процента местных жителей оценили страх на максимальные десять баллов. Чуть меньше таких людей оказалось в Приволжье — 11 процентов ровно.

Среди регионов первую строчку занимает Забайкальский край (33 процента). В первую десятку также попали Псковская, Оренбургская, Нижегородская и Волгоградская области, Бурятия, Москва, Югра, а также Новосибирская и Тюменская области.

Судя по опросу, совсем не боятся коронавируса в Санкт-Петербурге , где каждый третий респондент оценил уровень страха в ноль баллов. Следом идут Северо-Кавказский и Сибирский федеральные округа.

Средний уровень по стране составил пять баллов. Как показало исследование, большинство населения не принимают никаких мер по финансам для успокоения.

В России выявили больше 80 тысяч заболевших коронавирусом, свыше 700 умерли. Власти призвали россиян соблюдать режим самоизоляции, а также носить маски и держать социальную дистанцию в полтора метра.