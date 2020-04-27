Во Владимирской области ввели масочный режим в общественных местах

"С 27 апреля без средств индивидуальной защиты нельзя будет посещать объекты розничной торговли и предоставления услуг, деятельность которых не приостановлена; аптеки и аптечные пункты; органы государственной власти и местного самоуправления области, а также подведомственные им организации; железнодорожные и автовокзалы, станции, а также пользоваться всеми видами транспорта общего пользования, в том числе такси", - говорится в сообщении.

Как отмечают власти, в соответствии с действующим в регионе режиме повышенной готовности, граждане старше 65 лет должны находиться в своих квартирах или на дачах, посещать магазины, торговые центры, аптеки им разрешается с 9 до 12 часов - "с обязательным использованием средств индивидуальной защиты".

"До снятия режима повышенной готовности запрещено нахождение детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей) на территориях и в помещениях торговых центров, магазинов, а также других объектов, включенных в перечень организаций, деятельность которых разрешена во время пандемии", - говорится в сообщении. Исключение здесь составляет обращение за медицинской помощью, выгул домашних животных (не далее 100 метров от места проживания) и вынос мусора.