Ученые из США проанализировали 2 572 случая COVID-19 у детей и подростков. На сегодняшний день это самая большая выборка в возрастной группе от нуля до 17 лет. Правда, далеко не по всем заболевшим специалисты располагали полными данными, например, информация о госпитализации была известна лишь в 745 случаях. Тем не менее исследование позволяет понять, в каком возрасте дети наиболее уязвимы, какие симптомы у них наблюдаются и сколько среди юных пациентов тяжелобольных.
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
13:45 27.04.2020 (обновлено: 14:21 27.04.2020)
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