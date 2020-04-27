В Приамурье выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апр - РИА Новости. Четыре новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье, по данным на 27 апреля, выявлено 40 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, пять человек выздоровели, 35 продолжают лечение.
"Двадцать седьмого апреля 2020 года в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено четыре новых случая новой коронавирусной инфекции. По одному новому заболевшему в Благовещенске и Белогорске и два в Тынде", - сообщает правительство региона.
Власти уточняют, что из 35 человек, которые проходят лечение, у 16 человек заболевание проходит легко в виде ОРВИ, у шести - бессимптомное носительство, у 13 - внебольничная пневмония.
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