В Приамурье выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

Всего в Приамурье, по данным на 27 апреля, выявлено 40 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, пять человек выздоровели, 35 продолжают лечение.

Власти уточняют, что из 35 человек, которые проходят лечение, у 16 человек заболевание проходит легко в виде ОРВИ, у шести - бессимптомное носительство, у 13 - внебольничная пневмония.