В Пензенской области еще у 22 пациентов выявили коронавирус

САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Ещё у 22 человек, включая двух детей, за сутки выявили коронавирусную инфекцию в Пензенской области, общее число заболевших выросло до 283, сообщила в воскресенье пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 26 апреля лабораторно подтвержден 261 случай коронавируса. Шесть человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 58 человек. В числе заболевших были 11 детей от одного месяца до 15 лет.
"Оперативная ситуация на 27 апреля. Больных с подтвержденной COVID-19 - 283. Новых подтвержденных случаев - 22. География: Пенза, Каменка, Бессоновка, Спасск, Заречный, Сердобск, село Ломовка Лунинского района, Лунино, Кузнецк, село Мамадыш Камешкирского района. Среди пациентов двое детей 5 и 15 лет. Возраст остальных от 18 лет до 81 года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.