На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло до 9009

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 392, до 9009, за все время умерли 220 человек, выздоровели – 864, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 27 апреля на Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая", - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области – 1375, Киеве – 1220, Ивано-Франковской – 761, Тернопольской – 612 и Киевской областях – 570.