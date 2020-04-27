Власти Украины назвали условие быстрого снятия карантинных ограничений

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае стремительного снижения заразившихся коронавирусом Украина сможет с первого этапа выхода с карантина перейти сразу на третий или четвертый.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль обнародовал план правительства по выходу с карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при благоприятной эпидемиологической обстановке.

"Если у нас будет резкое снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV .

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 ввело общенациональный карантин, который предварительно должен был продлиться до 24 апреля. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.