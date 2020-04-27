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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T09:20
https://ria.ru/20200427/1570610309.html
Власти Украины назвали условие быстрого снятия карантинных ограничений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285128_0:48:3172:1832_1036x0_80_0_0_ad3f2b8e3f076da8339e99abac0ab4f2.jpg
РИА Новости

Власти Украины назвали условие быстрого снятия карантинных ограничений

09:20 27.04.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и автомобиль скорой помощи в Киеве
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае стремительного снижения заразившихся коронавирусом Украина сможет с первого этапа выхода с карантина перейти сразу на третий или четвертый.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль обнародовал план правительства по выходу с карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при благоприятной эпидемиологической обстановке.

"Если у нас будет резкое снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV.

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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 ввело общенациональный карантин, который предварительно должен был продлиться до 24 апреля. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВиктор ЛяшкоДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВОЗУкраинаВ мире
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