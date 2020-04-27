Добытый в Якутии крупный алмаз назвали в честь Героя Советского Союза

Как отметили в кабмине, ровно год назад по инициативе главы Якутии Айсена Николаева в рамках подготовки к 100-летию образования ЯАССР была запущена совместная акция с компанией "Алроса" по присвоению имен выдающихся якутян 100 крупным алмазам, добытым на территории республики. В 2019 году, в Год театра, одному из крупнейших алмазов, добытых на руднике "Интернациональная", было присвоено имя первого драматурга из народа саха, основателя якутской литературы Анемподиста Софронова – Алампа.