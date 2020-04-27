Добытый в Якутии крупный алмаз назвали в честь Героя Советского Союза

ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Крупный алмаз, добытый компанией "Алроса" на месторождении трубки "Юбилейная" в Якутии, в преддверии Дня республики назвали в честь Героя Советского Союза Григория Дмитриевича Кузнецова, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Как отметили в кабмине, ровно год назад по инициативе главы Якутии Айсена Николаева в рамках подготовки к 100-летию образования ЯАССР была запущена совместная акция с компанией "Алроса" по присвоению имен выдающихся якутян 100 крупным алмазам, добытым на территории республики. В 2019 году, в Год театра, одному из крупнейших алмазов, добытых на руднике "Интернациональная", было присвоено имя первого драматурга из народа саха, основателя якутской литературы Анемподиста Софронова – Алампа.
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В этом году, в Год патриотизма в Якутии, было принято решение присваивать алмазам имена якутян - Героев Советского Союза. Также в рамках проекта планируется присвоение фактам добычи крупных алмазов имен якутян - Героев Социалистического Труда, других заслуженных людей, внесших большой вклад в развитие республики. "В преддверии Дня Республики Саха (Якутия) очередной крупный ювелирный алмаз, добытый на месторождении трубки "Юбилейная", получил имя Героя Советского Союза Григория Дмитриевича Кузнецова", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия) Герой Советского Союза Григорий Дмитриевич Кузнецов
Герой Советского Союза Григорий Дмитриевич Кузнецов
Отмечается, что Григорий Кузнецов родился в 1911 году в деревне Шевелево Сокольского района Ивановской области, в семье крестьянина. До войны был рабочим на Алданских золотодобывающих приисках. Призван в армию в 1942 году Алданским Районным военкоматом. Старший сержант, помощник командира взвода 93-й гвардейской отдельной разведроты 88-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта. Участник Сталинградской и Курской битв, освобождал Молдавию, Польшу, штурмовал Берлин.
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"Григорий Кузнецов в ночь на 3 марта 1944 года в составе десанта, под огнем врага с помощью подручных средств переправился через реку Ингулец на Украине, захватил плацдарм для переправы основных сил. Проводя крупную разведку с боем, внес панику в оборону врага, отбил несколько яростных атак противника. Кузнецов в этой операции лично уничтожил до 60 фашистов. Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944 года. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями", - поделились в пресс-службе