Токаев продлил режим ЧП в Казахстане из-за COVID-19

Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?

По его словам, это решение продиктовано нынешней сложной реальностью.

"В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится", — подчеркнул президент.