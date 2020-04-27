Токаев продлил режим ЧП в Казахстане из-за COVID-19

АЛМА-АТА, 27 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение продлить режим чрезвычайного положения из-за коронавируса до 11 мая.
В Казахстане к настоящему времени подтверждено более 2,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, 25 из них с летальным исходом. Ранее Токаев продлил до 1 мая режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлили карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
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По его словам, это решение продиктовано нынешней сложной реальностью.
"В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится", — подчеркнул президент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.