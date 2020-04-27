В РЖД не ждут фатальных исходов для компании из-за COVID-19

"С уверенностью скажу, что ни в одном из этих сценариев, даже самых тяжелых, фатальных исходов не просматривается. Я твердо придерживаюсь позиции, что у нас огромный потенциал, и главное, что сегодня нужно делать, – это эффективно работать и максимально сохранять персонал на местах", - заявил глава РЖД в интервью корпоративной газете компании "Гудок".

Белозеров отметил, что страна и мир находятся в беспрецедентной ситуации. "Это вызов для всех нас – и как граждан, и как железнодорожников. Готовых рецептов, как действовать, сегодня нет ни у кого. Весь холдинг сейчас сосредоточен на оперативной работе. Мы в силу особенностей нашей деятельности всегда находимся на передовой. Оперативные штабы по различным направлениям в компании работают круглосуточно. Многие решения принимаются, что называется, с колес", - рассказал он.