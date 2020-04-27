В РЖД не ждут фатальных исходов для компании из-за COVID-19

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. РЖД в нынешней экономической и эпидемиологической ситуации не ожидают фатальных исходов для компании даже в самом тяжелом сценарии, заявил генеральный директор компании Олег Белозеров.
Он рассказал, что финансово-экономический блок компании просчитал все возможные сценарии на этот год и разработал план оптимизационных мероприятий.
"С уверенностью скажу, что ни в одном из этих сценариев, даже самых тяжелых, фатальных исходов не просматривается. Я твердо придерживаюсь позиции, что у нас огромный потенциал, и главное, что сегодня нужно делать, – это эффективно работать и максимально сохранять персонал на местах", - заявил глава РЖД в интервью корпоративной газете компании "Гудок".
Белозеров отметил, что страна и мир находятся в беспрецедентной ситуации. "Это вызов для всех нас – и как граждан, и как железнодорожников. Готовых рецептов, как действовать, сегодня нет ни у кого. Весь холдинг сейчас сосредоточен на оперативной работе. Мы в силу особенностей нашей деятельности всегда находимся на передовой. Оперативные штабы по различным направлениям в компании работают круглосуточно. Многие решения принимаются, что называется, с колес", - рассказал он.
С другой стороны, продолжил глава компании, у коллектива РЖД есть огромный опыт работы в разного рода чрезвычайных ситуациях и нестандартных условиях. "Я считаю, что мы сегодня полностью мобилизованы в управленческом смысле этого слова", - добавил он.
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