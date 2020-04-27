В Новороссийске два человека пострадали при пожаре в жилом доме

СОЧИ, 27 апр – РИА Новости. Два человека пострадали и 15 эвакуированы из-за пожара в пятиэтажном доме в Новороссийске, где огнем были охвачены 80 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что рано утром в понедельник поступило сообщение о пожаре на улице Рыбацкая в Новороссийске. Произошло загорание в пятиэтажном многоквартирном доме. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 80 квадратных метров.
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"Проведена эвакуация 15 человек. В 7.49 полная ликвидация пожара. Два человека пострадали в результате пожара", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Уточняется, что на месте работали 20 человек личного состава и пять единиц техники, в том числе три звена газодымозащитников.
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