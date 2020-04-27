В Новороссийске два человека пострадали при пожаре в жилом доме

СОЧИ, 27 апр – РИА Новости. Два человека пострадали и 15 эвакуированы из-за пожара в пятиэтажном доме в Два человека пострадали и 15 эвакуированы из-за пожара в пятиэтажном доме в Новороссийске , где огнем были охвачены 80 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Отмечается, что рано утром в понедельник поступило сообщение о пожаре на улице Рыбацкая в Новороссийске. Произошло загорание в пятиэтажном многоквартирном доме. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 80 квадратных метров.

"Проведена эвакуация 15 человек. В 7.49 полная ликвидация пожара. Два человека пострадали в результате пожара", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.