В РЖД сообщили о вероятности введения неполной занятости из-за пандемии

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. РЖД , вероятно, придется на фоне экономической и эпидемиологической ситуации ввести режим неполной занятости для сохранения рабочих мест, но компания будет делать все возможное, чтобы максимально отсрочить и ограничить продолжительность этой меры, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров

Ранее о возможности введения неполной занятости в РЖД писали ряд СМИ. Замгендиректора компании по управлению персоналом и социальным вопросам Дмитрий Шаханов сообщал корпоративной газете РЖД "Гудок", что неполная занятость как альтернатива увольнению предусмотрена коллективным договором РЖД, а перечень работников подразделений и продолжительность применения такого режима из-за ситуации с COVID зависит от экономических показателей филиалов.

"Мне очень непросто это сообщать нашему коллективу, но в будущем нам, вероятно, придется пойти на крайне непопулярную меру – применение режима неполной занятости. Это решение позволяет сохранить рабочие места. Мы не можем при цикле подготовки хорошего машиниста в 5–7 лет в стремлении сэкономить разбрасываться кадрами", - заявил Белозеров в интервью корпоративной газете РЖД.

Он отметил, что приоритетами являются работоспособность тяги и инфраструктуры, безопасность движения и условия труда всех работников, и в первую очередь, связанных с движением.

"При этом мы будем делать все возможное, чтобы максимально отсрочить и ограничить продолжительность этой меры. Как это сделать? Ситуация в экономике очень непростая, но ее можно и нужно рассматривать как "окно возможностей". Грузы нам пока заявляют, а значит, многое будет зависеть от качества нашей работы. Чем лучше мы сработаем сегодня, тем меньше будет потребность в неполной рабочей неделе", - подчеркнул глава РЖД.

По его словам, у компании есть шанс форсированно использовать все преимущества, бороться за лучшие результаты и обеспечить свое будущее. "У нас все для этого есть. Сейчас каждый работник трудится прежде всего на себя, каждая принятая сегодня тонна груза позволяет нам чувствовать себя уверенно и быть готовыми спокойно встретить завтра, какие бы новые вызовы времени перед нами ни стояли", - подчеркнул он.