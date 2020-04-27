В Сеуле прокомментировали слухи о здоровье Ким Чен Ына

"В связи со слухами о проблемах со здоровьем председателя (Госсовета КНДР) Ким Чен Ына в Северной Корее нет признаков, их подтверждающих, и никаких необычных тенденций не замечено, как уже было объявлено на заседании президиума Совета национальной безопасности", - приводит агентство Рёнхап слова с брифинга в Сеуле представителя министерства по делам национального объединения Чо Хе Силь.