В Сеуле прокомментировали слухи о здоровье Ким Чен Ына

ТОКИО, 27 апр - РИА Новости. Правительство Южной Кореи не заметило никаких признаков, подтверждающих слухи о проблемах со здоровьем северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявило в понедельник в Сеуле министерство по делам национального объединения.
"В связи со слухами о проблемах со здоровьем председателя (Госсовета КНДР) Ким Чен Ына в Северной Корее нет признаков, их подтверждающих, и никаких необычных тенденций не замечено, как уже было объявлено на заседании президиума Совета национальной безопасности", - приводит агентство Рёнхап слова с брифинга в Сеуле представителя министерства по делам национального объединения Чо Хе Силь.
Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына и даже предположения о его "смерти" в связи с тем, что он не появлялся дважды на важных мероприятиях в КНДР.