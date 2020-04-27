Японии закрыла въезд из России, Украины, Белоруссии и еще 11 стран

ТОКИО, 27 апр - РИА Новости. Глава японского правительства Синдзо Абэ заявил, что Япония дополнительно закроет въезд в страну для приезжающих из четырнадцати стран, включая Россию. Его слова приводит японское агентство Дзидзи.
Выступая на очередном заседании штаба по противодействию эпидемии, глава правительства уточнил, что усиление ограничений вступит в силу с 29 апреля.
Всего число стран, на которые они распространяются, достигнет 87, а меры безопасности при въезде для иностранных граждан в Японии будут действовать до конца мая.
В частности, не смогут въехать в Японию лица, которые в течение двух недель до прибытия посещали эти 87 стран.
Министерство иностранных дел Японии, соответственно, повысило до третьего уровня опасность поездок в "закрытые" страны, рекомендуя японцам воздержаться от их посещения.
До этого Япония закрыла въезд в страну лицам из 73 стран и регионов, включая Китай, Южную Корею, США и большую часть Европы, а также приостановила действие виз для граждан иностранных государств.
Японские граждане в то же время могут вернуться на родину, но должны пройти тест на коронавирус и, в случае таких симптомов, как кашель и температура, пройти добровольный карантин в течение двух недель.
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