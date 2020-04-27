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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T09:26
https://ria.ru/20200427/1570607390.html
В Новосибирской области продлят режим дистанционного образования
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570210316_0:33:2866:1646_1036x0_80_0_0_2dbe5186b71cb80449a3c0e2a5e33140.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области продлят режим дистанционного образования

07:28 27.04.2020 (обновлено: 09:26 27.04.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДистанционное обучение
Дистанционное обучение
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Дистанционное обучение. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Власти Новосибирской области планируют до 15 мая продлить в школах региона режим дистанционного обучения, введенный в рамках противодействия COVID-19.
В понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава минобразования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что в настоящее время очно работают 498 сельских школ, куда ходят в общей сложности 38,5 тысячи учеников. Все остальные школы, в которых учатся около 300 тысяч человек, работают в дистанционном режиме. В детских садах открыто 1466 дежурных групп, которые посещают более 13 тысяч детей.
"Думаю, нам нужно продлевать, это точно. Там будут праздничные дни, и нужно, чтобы каждая образовательная организация в зависимости от своего расписания могла выстроить образовательный процесс. До 15-го, как минимум, думаю, нужно продлевать", - сказал Федорчук.
"Готовьте соответствующее распоряжение", - сказал министру губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Ранее сообщалось, что режим дистанционного образования в рамках общих мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Новосибирской области был введен до 30 апреля. В этом режиме школы работают с 6 апреля.
По данным на утро понедельника, всего в Новосибирской области количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 347, из них 17 детей. За последние сутки выявлено 42 новых случая COVID-19. Выписано 39 человек, четыре пациента скончались. В отделениях реанимации находятся 34 человека, на ИВЛ – шесть человек. Всего в регионе проведено почти 25 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ТравниковНовосибирская областьОбщество
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