В Новосибирской области продлят режим дистанционного образования

НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Власти Власти Новосибирской области планируют до 15 мая продлить в школах региона режим дистанционного обучения, введенный в рамках противодействия COVID-19.

В понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава минобразования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что в настоящее время очно работают 498 сельских школ, куда ходят в общей сложности 38,5 тысячи учеников. Все остальные школы, в которых учатся около 300 тысяч человек, работают в дистанционном режиме. В детских садах открыто 1466 дежурных групп, которые посещают более 13 тысяч детей.

"Думаю, нам нужно продлевать, это точно. Там будут праздничные дни, и нужно, чтобы каждая образовательная организация в зависимости от своего расписания могла выстроить образовательный процесс. До 15-го, как минимум, думаю, нужно продлевать", - сказал Федорчук.

"Готовьте соответствующее распоряжение", - сказал министру губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Ранее сообщалось, что режим дистанционного образования в рамках общих мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Новосибирской области был введен до 30 апреля. В этом режиме школы работают с 6 апреля.

По данным на утро понедельника, всего в Новосибирской области количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 347, из них 17 детей. За последние сутки выявлено 42 новых случая COVID-19. Выписано 39 человек, четыре пациента скончались. В отделениях реанимации находятся 34 человека, на ИВЛ – шесть человек. Всего в регионе проведено почти 25 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.