В Новосибирской области вводится масочный режим

НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
"Всего в Новосибирской области количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 347, 42 случая за последние сутки. Выписано 39 человек. Сегодня ожидаем дополнительную выписку", - сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава областного Минздрава Константин Хальзов, отметив, что в целом по ОРВИ заболеваемость ниже эпидпорога на 50%.
В свою очередь, глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что в целом под медицинским наблюдением в регионе находятся 1658 человек, в том числе граждане из Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, всего в регионе суммарно проведено 23267 исследований на коронавирус.
"На прошлой неделе мы анонсировали введение повсеместного масочного режима… Попрошу сегодня подготовить соответствующее распоряжение, я его подпишу немедленно о введении обязательного режима ношения масок при посещении в Новосибирской области магазинов и других объектов с массовым скоплением людей и общественного транспорта", - сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.