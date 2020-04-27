В Новосибирской области вводится масочный режим

"Всего в Новосибирской области количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 347, 42 случая за последние сутки. Выписано 39 человек. Сегодня ожидаем дополнительную выписку", - сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава областного Минздрава Константин Хальзов, отметив, что в целом по ОРВИ заболеваемость ниже эпидпорога на 50%.