В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве. Архивное фото

Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве

"Усредненный рост по Москве показывает, что Москва в принципе вроде бы уже проходит пик, а в регионах начинается как раз расцвет", — сказала она.

По мнению эксперта, рост темпов заболеваемости в субъектах федерации происходит по большей части из-за новых очагов, в частности, общежитий, больниц и домов престарелых.

Кроме того, добавила Попович, очаги заражения обнаруживаются и на стройках, где могут нарушать санитарно-гигиенические нормы.

В России выявили порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, примерно семь тысяч пациентов излечились, свыше 700 скончались.

Власти призвали россиян соблюдать режим самоизоляции, а также все меры предосторожности, в частности, носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.