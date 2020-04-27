В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
"Усредненный рост по Москве показывает, что Москва в принципе вроде бы уже проходит пик, а в регионах начинается как раз расцвет", — сказала она.
По мнению эксперта, рост темпов заболеваемости в субъектах федерации происходит по большей части из-за новых очагов, в частности, общежитий, больниц и домов престарелых.
Кроме того, добавила Попович, очаги заражения обнаруживаются и на стройках, где могут нарушать санитарно-гигиенические нормы.
В России выявили порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, примерно семь тысяч пациентов излечились, свыше 700 скончались.
Власти призвали россиян соблюдать режим самоизоляции, а также все меры предосторожности, в частности, носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.