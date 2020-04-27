В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников из-за карантина

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Перенос майских праздников на более поздний срок нанесет ущерб экономике, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
"Мы должны отдавать себе отчет, что дополнительный перенос — это нагрузка на бизнес, на экономику, а это может породить опять рост безработицы, снижение покупательной способности. Поэтому нужно выбирать, чего мы хотим: хотим праздновать, гулять или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться. Вот лично я сторонник того, чтобы выкарабкиваться и восстанавливаться", — заявил он РИА Новости.
26 апреля, 20:35Эксперт объяснил необходимость самоизоляции на майские праздники
Депутат напомнил, что экономическая сфера и бизнес уже несут убытки в связи с пандемией коронавируса и продолжительной самоизоляцией граждан. Его мнение поддержала член комитета Ольга Павлова.
"Думаю, что переносить майские праздники не нужно, потому что это не просто выходные дни, а государственные праздники, приуроченные к памятным датам. За каждым из них стоит история, и просто так их перенести или отменить нельзя. Кроме того, перенос праздничных дней на более поздний срок может еще сильнее ударить по экономике страны", — сказала Павлова РИА Новости.
Ранее первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что майские праздники не надо переносить из-за режима самоизоляции, так как россияне смогут отметить их в домашней обстановке. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, крайне важно оставаться дома во время выходных: только в этом случае Россия сможет избежать пика заболеваемости COVID-19.
В России, по последним данным, выявлено 80 949 больных COVID-19, из них 747 умерли, 6767 выздоровели. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, объявлен пропускной режим.
Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.