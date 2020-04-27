В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников из-за карантина

"Думаю, что переносить майские праздники не нужно, потому что это не просто выходные дни, а государственные праздники, приуроченные к памятным датам. За каждым из них стоит история, и просто так их перенести или отменить нельзя. Кроме того, перенос праздничных дней на более поздний срок может еще сильнее ударить по экономике страны", — сказала Павлова РИА Новости.