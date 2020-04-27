В Иркутск прибыл рейс с россиянами из Бангкока

ИРКУТСК, 27 апр — РИА Новости. Рейс "Уральских авиалиний" из Бангкока прибыл в Иркутск, а затем с частью пассажиров отбыл в Самару, сообщили РИА Новости в иркутском международном аэропорту.
"Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" 3642 прибыл в Иркутск из Бангкока в 05:00 (00:00 мск), в 09:00 (04:00 мск) он вылетел в Самару", — уточнили в справочной.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Приангарья, в Иркутске высадились 22 человека. Из них три — из Бурятии, два человека — из Санкт-Петербурга, один — из Воронежа, остальные — жители региона. Всех прибывших разместили в обсерваторе.
На утро понедельника в Иркутской области, по данным оперативного штаба, зарегистрирован 101 случай заболевания COVID-19, четыре человека скончались, 25 выздоровели. Из общего количества заболевших 14 были выявлены во время нахождения в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.