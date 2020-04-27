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2020-04-27T05:45
https://ria.ru/20200427/1570606347.html
Вильфанд рассказал, какая погода ждет сибиряков на грядущей неделе
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РИА Новости

Вильфанд рассказал, какая погода ждет сибиряков на грядущей неделе

05:45 27.04.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд . Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Жаркая и сухая погода ждет Сибирь на грядущей неделе, что повысит риски возникновения лесных пожаров, кроме того, начинается половодье на Оби, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В азиатской части (России - ред.) ситуация устойчивая, на юге Красноярского края температура будет очень высокая. На юге Красноярского края, в Туве, в Хакасии будет 24-28 градусов в течение недели. Температура будет выше нормы на 8-10 градусов. В этих регионах высокая пожарная опасность в лесах, как летом", - уточнил Вильфанд.
Как пояснил Вильфанд, такую теплую погоду обеспечивает приток жарких воздушных масс из Казахстана, Средней Азии, Ирана.
Он также добавил, что на юге Сибирского федерального округа к высоким рискам пожаров добавится и половодье на Оби.
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"Волной тепла называется температура, превышающая норму на пять градусов в летний период, когда нормы и так высокие. В этом случае волна тепла - это тяжело для организма, а сейчас, можно сказать, что волна тепла, но приятна. Здесь не изнуряющая жара для человека, но с точки зрения пожарной опасности в лесах - это очень опасно. Нет осадков и высокая температура. Западная Сибирь, Тыва, Бурятия, Иркутская область - везде прогнозируется опасная ситуация",- сказал Вильфанд.
Метеоролог также добавил, что в Красноярске температура в выходные днем достигала 30,7 градуса, а до этого рекорд был за 100 лет наблюдений 22,8; в Кызыле температура была около 31 градуса, в Абакане - 32,1 градуса.
"Для апреля это невиданное, средняя температура в июля в Абакане около 26 градусов", - отметил Вильфанд.
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ПогодаЗападная СибирьРоман ВильфандГидрометцентрОбьИркутская областьСибирский ФООбщество
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