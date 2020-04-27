Вильфанд рассказал, какая погода ждет сибиряков на грядущей неделе

"В азиатской части (России - ред.) ситуация устойчивая, на юге Красноярского края температура будет очень высокая. На юге Красноярского края, в Туве, в Хакасии будет 24-28 градусов в течение недели. Температура будет выше нормы на 8-10 градусов. В этих регионах высокая пожарная опасность в лесах, как летом", - уточнил Вильфанд.