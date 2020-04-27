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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T05:00
https://ria.ru/20200427/1570606012.html
В Южной Корее за сутки выявили только десять зараженных коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568144571_0:13:2000:1139_1036x0_80_0_0_2b3ecf326a533e55a0cd5e2a75c13b1c.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки выявили только десять зараженных коронавирусом

05:00 27.04.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи . Архивное фото
СЕУЛ, 27 апр – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, выздоровели еще 47 человек, общее число зараженных выросло до 10 738, выздоровели 8764, погибли уже 243 пациента, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 242 погибших. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Заново откроют парки и места отдыха на природе, разрешат ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.
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По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), из числа новых случаев семь завезены из-за границы. Географически три случая зафиксированы в провинции Кёнгидо, один в Тэгу и провинции Чхунчхон-Намдо, еще пять обнаружены в ходе карантинного досмотра.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 47 человека, общее число выздоровевших выросло до 8764, что составляет более 81%. Не менее чем у 263 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 8895 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 582 тысяч анализов на коронавирус.
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Скончался еще один пациент, общее число жертв составляет 243, при этом 169 из них погибли в Тэгу, еще 52 в провинции Кёнсан-Пукто, 14 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 629, в Тэгу – 6847 человек, 1 364 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 671 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 137 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,6%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,8% случаев. По меньшей мере 1044 случая завезли из-за границы, из них 124 обнаружены за последние две недели и составляет 57,4% от общего числа зараженных за этот период.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УльсанЮжная КореяСеулВ мире
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