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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T14:47
https://ria.ru/20200427/1570605519.html
Песков анонсировал новое выступление Путина по ситуации с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569506726_0:183:3072:1911_1036x0_80_0_0_372843ba0af212858e57b858e2e5c1c0.jpg
РИА Новости

Песков анонсировал новое выступление Путина по ситуации с коронавирусом

03:57 27.04.2020 (обновлено: 14:47 04.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖительница Москвы смотрит трансляцию обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам
Жительница Москвы смотрит трансляцию обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На следующей неделе Владимир Путин может выступить с новым обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценкой перспектив", — сказал он.
Путин до этого два раза — 25 марта и 2 апреля выступал с обращением к гражданам. В первый раз президент рассказал о решениях по нерабочей неделе и мерах по поддержке населения.
В частности, речь шла о повышении пособия по безработице до уровня МРОТ, выплатах семьям с детьми, мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
Во втором обращении Путин заявил о продлении нерабочего режима до 30 апреля. Он также заявил, что властям регионов предоставят для борьбы с инфекцией дополнительные полномочия.
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Перспективы режима самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нельзя в обозримом периоде говорить об отказе от режима самоизоляции.
По ее словам, недопустимо срываться на грядущих майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции, их нужно провести, соблюдая все требования безопасности.
Она также заявила, что выход из режима самоизоляции должен быть поэтапным.
В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин считает, что режим самоизоляции необходимо продлить до 12 мая.
Песков, говоря о возможных дальнейших мерах, сообщил, что в Кремле пока не решили, когда снимут ограничения, но известно, что такие шаги будут делать поэтапно.
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Режим самоизоляции

Сейчас в большинстве регионов введен режим самоизоляции либо другие ограничения. Гражданам разрешено выходить на улицу только в оговоренных случаях, таких как обращение за медицинской помощью, поездки на работу, если человек обязан на нее ходить, и поход за покупками в ближайший магазин или аптеку.
В столичном регионе введены цифровые пропуска, регламентирующие поездки на личном или общественном транспорте.

Пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных достигло 2,8 миллиона, около 195 тысяч человек скончались.
В России выявили около 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, примерно семь тысяч пациентов вылечились, свыше 700 умерли.
Власти призвали граждан соблюдать режим самоизоляции, а также все меры предосторожности, в частности носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Во времена СССР был такой замечательный человек- М,И, Калинин.Народ его в шутку называл "всероссийским старостой". А сегодня у нас наш новоявленный ЦАРЬ веселит народ своими шутками.Не исключаю того,что и у него появится прозвище.Что-то вроде "всероссийского балабола"!Почему так?Да потому,что он болтает,а за свои слова не отвечает. Раньше он обещал не вносить изменений в Конституцию,а сегодня предлагает обратное! Почему так?Разве 20 лет правления все устраивало,а теперь перестало! Обещал не повышать пенсионный возраст,а теперь "переобулся" и повысил.Такого говоруна уже давно люди не воспринимают в серьез!
27 апреля, 05:41
Павел Горохов
184500248
Как же мы ждем, вот придет дедушка Вова, и сказочку нам расскажет.
27 апреля, 06:04
tabvjdbkmz
1192901438
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