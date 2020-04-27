Песков анонсировал новое выступление Путина по ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На следующей неделе На следующей неделе Владимир Путин может выступить с новым обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценкой перспектив", — сказал он.

Путин до этого два раза — 25 марта и 2 апреля выступал с обращением к гражданам. В первый раз президент рассказал о решениях по нерабочей неделе и мерах по поддержке населения.

В частности, речь шла о повышении пособия по безработице до уровня МРОТ, выплатах семьям с детьми, мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Во втором обращении Путин заявил о продлении нерабочего режима до 30 апреля. Он также заявил, что властям регионов предоставят для борьбы с инфекцией дополнительные полномочия.

Перспективы режима самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нельзя в обозримом периоде говорить об отказе от режима самоизоляции.

По ее словам, недопустимо срываться на грядущих майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции, их нужно провести, соблюдая все требования безопасности.

Она также заявила, что выход из режима самоизоляции должен быть поэтапным.

В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин считает, что режим самоизоляции необходимо продлить до 12 мая.

Песков, говоря о возможных дальнейших мерах, сообщил, что в Кремле пока не решили, когда снимут ограничения, но известно, что такие шаги будут делать поэтапно.

Режим самоизоляции

Сейчас в большинстве регионов введен режим самоизоляции либо другие ограничения. Гражданам разрешено выходить на улицу только в оговоренных случаях, таких как обращение за медицинской помощью, поездки на работу, если человек обязан на нее ходить, и поход за покупками в ближайший магазин или аптеку.

В столичном регионе введены цифровые пропуска, регламентирующие поездки на личном или общественном транспорте.

Пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных достигло 2,8 миллиона, около 195 тысяч человек скончались.

В России выявили около 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, примерно семь тысяч пациентов вылечились, свыше 700 умерли.

Власти призвали граждан соблюдать режим самоизоляции, а также все меры предосторожности, в частности носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.