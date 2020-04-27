В Британии из-за COVID-19 остановили прочие медицинские исследования

ЛОНДОН, 27 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британские лаборатории перепрофилируются под исследования, связанные с коронавирусом, тогда как исследования в других сферах практически заморожены, что может повлечь за собой печальные последствия для пациентов, страдающих от рака, диабета и многих других заболеваний.

"В связи с COVID-19 исследователи, финансируемые Diabetes UK, должны работать по-другому, не как прежде. Например, многие из наших исследователей являются профессиональными медиками и сейчас работают "на передовой", помогая бороться с COVID-19, тогда как другие ученые пишут научные работы и анализируют данные, находясь по домам. Мы понимаем, какие проблемы COVID-19 cоздает для финансируемых нами исследований и делаем все возможное для поддержки наших специалистов", - рассказал РИА Новости представитель благотворительной организации Diabetes UK, помогающей больным диабетом и финансирующей соответствующие исследования, Эдвард Джонстон.

По его словам, недавно организация объявила о приеме заявок на финансирование исследований на тему "взаимоотношений" COVID-19 и диабета. Хотя страдающие от диабета пациенты и cчитаются группой повышенного риска, то, как именно влияет коронавирус на организм диабетиков, пока неясно.

"Мы планируем выделить 100 тысяч фунтов стерлингов на такие исследования, чтобы начать их как можно скорее и получить возможность защитить людей, потенциально подвергающихся риску. Об успешных проектах мы объявим в ближайшие месяцы", - сказал Джонстон.

Большую обеспокоенность ситуацией выражает и Cancer Research – организация, обеспечивающая исследования и разработку лекарств от онкологических заболеваний.

"Cancer Research UK ожидает, что сокращение доходов организации от фандрайзинга в следующем финансовом году может достигать 25%, что является прямым следствием пандемии коронавируса", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости заявлении организации.

"Вирус не только уже влияет на принятие решений в отношении лечения раковых больных. Благотворительной организации также пришлось принимать трудные решения касательно сокращения расходов на исследования, что напрямую повлияет на реализацию цели обеспечивать к 2034 году выживание троих из четырех раковых больных", - отмечает Cancer Research.

Организация также сообщила, что часть ее лабораторий перепрофилирована под нужды Национальной службы здравоохранения, а некоторые сотрудники вернулись к медицинской деятельности и работают в больницах.

Многие лаборатории по всей стране, в которых не ведется работа, связанная с исследованием COVID-19 или разработкой вакцины, вовсе закрыты на ключ. По данным двух источников РИА Новости в научных кругах - в Лондоне и в Оксфорде - многих подопытных животных из-за приостановки экспериментальных исследований пришлось уничтожить.