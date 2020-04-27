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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T09:28
https://ria.ru/20200427/1570604831.html
Минпросвещения запускает телепроект по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569979291_0:108:2968:1778_1036x0_80_0_0_aa8cd7f938985731a7ce30a57dfed65a.jpg
РИА Новости

Минпросвещения запускает телепроект по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

02:28 27.04.2020 (обновлено: 09:28 27.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Школьница во время дистанционного обучения дома. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министерство просвещения РФ и Общественное телевидение России в рамках проекта "Моя школа в online" запускают телеуроки для школьников выпускных классов, которые позволят им подготовится к Единому госэкзамену в 11-м классе и Основному госэкзамену в девятом.
Ранее Минпросвещения совместно с мультиплатформенным оператором цифровой среды "Триколор" на телеканале "Клякса" с 22 апреля начали образовательное вещание "Моя школа в online", которое поможет старшеклассникам подготовиться к экзаменам.
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"С 27 апреля на Общественном телевидении России будут демонстрироваться 30-минутные уроки, которые помогут ученикам 9-11 классов подготовится к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в этом году", - следует из инфографики, представленной Минпросвещения.
Занятия будут проходить по будням с 9.00 до 12.00.
Отмечается, что всего будет проведено около 400 уроков по темам, необходимым для завершения учебного года и соответствующим программе четвертой четверти. В записи уроков, получивших название "Мое просвещение", и образовательного контента принимают участие ведущие педагоги страны.
Знания, полученные на видеоуроках, можно закрепить, решая задания и изучая дополнительный материал на портале "Российская электронная школа". Для перехода туда нужно в конце занятия считать QR-код прямо с телеэкрана. Такой интерактивный элемент с заданиями подобран к каждому уроку.
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Как предполагает министр просвещения Сергей Кравцов, вещание телепроекта по обоим каналам должно будет охватить порядка 5 миллионов человек.
Рекомендацию перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики распространения коронавируса Минпросвещения дало регионам 14 марта, 18 марта о введении каникул в школах с 23 марта по 12 апреля заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, отметив, что при необходимости родители все-таки смогут привести ребенка в школу. После 12 апреля решение по формату обучения школьников принимают региональные власти.
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Ожидается, что кампания по сдаче Единого государственного экзамен в этом году начнется 8 июня. Итоговая аттестация в девятых классах, согласно проекту расписания, пройдет в период с 1 июня по 31 июля, даты проведения каждый регион определит самостоятельно, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию. Девятиклассникам в этом году предстоит сдать всего два обязательных предмета - русский язык и математику, сдача предметов по выбору отменена.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Диск с заданиями единого государственного экзамена
17 апреля, 10:21
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбщественное телевидение РоссииОбщество
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