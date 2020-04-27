Минпросвещения запускает телепроект по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министерство просвещения РФ и Общественное телевидение России в рамках проекта "Моя школа в online" запускают телеуроки для школьников выпускных классов, которые позволят им подготовится к Единому госэкзамену в 11-м классе и Основному госэкзамену в девятом.

Ранее Минпросвещения совместно с мультиплатформенным оператором цифровой среды "Триколор" на телеканале "Клякса" с 22 апреля начали образовательное вещание "Моя школа в online", которое поможет старшеклассникам подготовиться к экзаменам.

"С 27 апреля на Общественном телевидении России будут демонстрироваться 30-минутные уроки, которые помогут ученикам 9-11 классов подготовится к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в этом году", - следует из инфографики, представленной Минпросвещения.

Занятия будут проходить по будням с 9.00 до 12.00.

Отмечается, что всего будет проведено около 400 уроков по темам, необходимым для завершения учебного года и соответствующим программе четвертой четверти. В записи уроков, получивших название "Мое просвещение", и образовательного контента принимают участие ведущие педагоги страны.

Знания, полученные на видеоуроках, можно закрепить, решая задания и изучая дополнительный материал на портале "Российская электронная школа". Для перехода туда нужно в конце занятия считать QR-код прямо с телеэкрана. Такой интерактивный элемент с заданиями подобран к каждому уроку.

Как предполагает министр просвещения Сергей Кравцов , вещание телепроекта по обоим каналам должно будет охватить порядка 5 миллионов человек.

Рекомендацию перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики распространения коронавируса Минпросвещения дало регионам 14 марта, 18 марта о введении каникул в школах с 23 марта по 12 апреля заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, отметив, что при необходимости родители все-таки смогут привести ребенка в школу. После 12 апреля решение по формату обучения школьников принимают региональные власти.

Ожидается, что кампания по сдаче Единого государственного экзамен в этом году начнется 8 июня. Итоговая аттестация в девятых классах, согласно проекту расписания, пройдет в период с 1 июня по 31 июля, даты проведения каждый регион определит самостоятельно, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию. Девятиклассникам в этом году предстоит сдать всего два обязательных предмета - русский язык и математику, сдача предметов по выбору отменена.