Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил " В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил " Собеседнику " академик РАН , ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов

Южной Корее. По его мнению, этот сценарий отличается как от "негативного" итальянского, так и от "оптимистичного" в Китае

"В России пандемия идет по особому сценарию. Я называю это "третий сценарий". Первый — негативный, как в Италии США , где большая смертность, второй — оптимистичный, как в Китае, Корее, где экстренно приняли строгие меры и получили быстрый эффект. А у нас — третий путь, где низкая заболеваемость и низкая смертность", — отметил Ершов.

Однако он не считает, что эпидемия COVID-19 в России пошла на спад.

Причиной особого сценария академик назвал обязательные прививки БЦЖ против туберкулеза новорожденным и опыт санитарно-эпидемиологических служб.

"Так как эпидемии всегда были бичом СССР , начиная с таежного энцефалита и холеры, затем – крымской геморрагической лихорадки и т.д. Вот и сейчас врачи быстро наладили диагностику, разгрузили больницы", — заключил Ершов.

В России выявили порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, примерно семь тысяч пациентов излечились, свыше 700 скончались.

Власти призвали россиян соблюдать режим самоизоляции, а также все меры предосторожности, в частности, носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.