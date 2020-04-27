Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ

"Седьмое мая - это день, когда правительство по закону обязано пересмотреть карантинные меры, но если Борис хочет изменить ограничения раньше этого срока или хотя бы сообщить о чем-то, он может сделать это и раньше", - сообщил газете один из сторонников Джонсона.