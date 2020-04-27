Ряд стран смягчают ограничения, связанные с пандемией

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ряд стран с понедельника ослабляют ограничительные меры, введенные в связи с распространением нового коронавируса.

Лукашенко выступил против запирания людей в "затхлых квартирах"

Лукашенко выступил против запирания людей в "затхлых квартирах"

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса охватила практически все страны. По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных достигло 2,8 миллиона, около 195 тысяч человек умерли.