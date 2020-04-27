Ряд стран смягчают ограничения, связанные с пандемией

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ряд стран с понедельника ослабляют ограничительные меры, введенные в связи с распространением нового коронавируса.
Одни из наиболее заметных послаблений вступают в силу в Чехии. Уже с прошлой пятницы правительство разрешило согражданам поездки за границу, в том числе для проведения отпуска, а также свободное передвижение вне дома, но группами не более десяти человек. Согласно новому графику мер по ослаблению карантина, 27 апреля могут открыться магазины и предприятия сферы обслуживания с торговой площадью до 2,5 тысячи квадратных метров, фитнес-центры, библиотеки и зоопарки (за исключением закрытых помещений), а также могут возобновиться богослужения в костелах и церквях.
Правительство Хорватии также представило план постепенного восстановления работы экономики страны и общественной жизни с 27 апреля. Согласно плану кабмина из трех этапов, первыми должны быть открыты магазины, затем, в мае-июне, постепенно запущен междугородный и международный транспорт, начата работа учреждений образования и здравоохранения, спортивных и культурных центров.
В Швейцарии снятие запретов, связанных с коронавирусом, тоже будет проводиться в три этапа, на первом из которых, с 27 апреля, откроются медицинские кабинеты общей помощи, стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров.
Поэтапная отмена ограничений из-за коронавируса в Греции займет 63 дня, а план будет пересматриваться в зависимости от развития пандемии, сообщал телеканал ANT1. Ожидается, что премьер-министр Кириакос Мицотакис объявит детали в начале недели в телеобращении. Предполагается, что с 27 апреля начнут работать некоторые госслужбы. Откроются ипотечные конторы, мировые суды и суды первой инстанции.
Правительство Грузии также намерено с 27 апреля начать снятие ограничений. В частности, с понедельника полностью допустят передвижение легковых автомобилей, такси, разрешается онлайн-торговля (как оптовая, так и розничная), допускается работа сервисов доставки любых продуктов и открытие некрытых аграрных рынков.
Ограничительные меры в Испании — одни из самых жестких в Европе. Жители имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной близости от дома. Премьер Педро Санчес объявил, что намерен просить парламент о продлении режима повышенной готовности до 9 мая включительно, однако с 27 апреля дети младше 14 лет смогут выходить из дома для прогулок.
Пандемия коронавируса
Пандемия коронавируса охватила практически все страны. По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных достигло 2,8 миллиона, около 195 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.