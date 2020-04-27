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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T09:35
https://ria.ru/20200427/1570603907.html
Ряд стран смягчают ограничения, связанные с пандемией
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569786332_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_615eb19bcc60225a63d95b0829a4ea90.jpg
РИА Новости

Ряд стран смягчают ограничения, связанные с пандемией

00:20 27.04.2020 (обновлено: 09:35 27.04.2020)
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСитуация в Барселоне в связи с коронавирусом
Ситуация в Барселоне в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Ситуация в Барселоне в связи с коронавирусом. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ряд стран с понедельника ослабляют ограничительные меры, введенные в связи с распространением нового коронавируса.
Одни из наиболее заметных послаблений вступают в силу в Чехии. Уже с прошлой пятницы правительство разрешило согражданам поездки за границу, в том числе для проведения отпуска, а также свободное передвижение вне дома, но группами не более десяти человек. Согласно новому графику мер по ослаблению карантина, 27 апреля могут открыться магазины и предприятия сферы обслуживания с торговой площадью до 2,5 тысячи квадратных метров, фитнес-центры, библиотеки и зоопарки (за исключением закрытых помещений), а также могут возобновиться богослужения в костелах и церквях.
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Лукашенко выступил против запирания людей в "затхлых квартирах"
Правительство Хорватии также представило план постепенного восстановления работы экономики страны и общественной жизни с 27 апреля. Согласно плану кабмина из трех этапов, первыми должны быть открыты магазины, затем, в мае-июне, постепенно запущен междугородный и международный транспорт, начата работа учреждений образования и здравоохранения, спортивных и культурных центров.
В Швейцарии снятие запретов, связанных с коронавирусом, тоже будет проводиться в три этапа, на первом из которых, с 27 апреля, откроются медицинские кабинеты общей помощи, стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Поэтапная отмена ограничений из-за коронавируса в Греции займет 63 дня, а план будет пересматриваться в зависимости от развития пандемии, сообщал телеканал ANT1. Ожидается, что премьер-министр Кириакос Мицотакис объявит детали в начале недели в телеобращении. Предполагается, что с 27 апреля начнут работать некоторые госслужбы. Откроются ипотечные конторы, мировые суды и суды первой инстанции.
Правительство Грузии также намерено с 27 апреля начать снятие ограничений. В частности, с понедельника полностью допустят передвижение легковых автомобилей, такси, разрешается онлайн-торговля (как оптовая, так и розничная), допускается работа сервисов доставки любых продуктов и открытие некрытых аграрных рынков.
Пункт пропуска на границе Италии и Словении
26 апреля, 21:56Распространение нового коронавируса
Премьер Италии объявил о смягчении карантина
Ограничительные меры в Испании — одни из самых жестких в Европе. Жители имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной близости от дома. Премьер Педро Санчес объявил, что намерен просить парламент о продлении режима повышенной готовности до 9 мая включительно, однако с 27 апреля дети младше 14 лет смогут выходить из дома для прогулок.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса охватила практически все страны. По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных достигло 2,8 миллиона, около 195 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесКириакос МицотакисЧехияШвейцарияХорватияИспанияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Надеюсь из РФ выпускать не будут, пока не устаканится этот бардак. А то поедут, "нагуляют" и всех заразят. Прям как работники древней профессии.
27 апреля, 03:43
ooleg
710008
Ни одна экономика не выдержит долгого карантина. Если кто-то хочет развалить страну, то да, можно запереть народ дома и все остановить. Нужно и нашим признать, что эксперимент под названием "короновирус" не увенчался успехом. И потихоньку выходить из этой з..... ситуации.
27 апреля, 06:11
Я В ТАНКЕ
800016
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